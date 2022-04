Ronaldo enxuga salários, e folha do Cruzeiro é 4 vezes menor que prevista

A gestão de Ronaldo Fenômeno enxugou os gastos com salários em 2022. A expectativa do antigo gestor, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, era gastar R$ 4 milhões por mês na atual temporada. O desejo, no entanto, foi interrompido com a transformação do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

A atual administração, que tem Ronaldo Fenômeno como figura principal, reduziu a folha salarial para cerca de R$ 1,2 milhão por mês, conforme apurado pela GOAL. O valor considera apenas o elenco profissional e a comissão técnica. Com 29 nomes no elenco comandado por Paulo Pezzolano, o clube desembolsa aproximadamente R$ 40 mil mensais por atleta em média.

A redução da folha salarial era uma das propostas de Ronaldo para a administração do clube. O ex-jogador quer evitar gastos elevados, como foi feito em gestões anteriores, especialmente nas administrações de Wagner Pires de Sá e Sérgio Santos Rodrigues.

Alguns jogadores aceitaram reduzir os seus salários para a manutenção na Toca da Raposa II. O lateral direito Rômulo foi um dos nomes que topou a queda da remuneração para permanecer no clube. Ele receberia R$ 250 mil mensais em 2022, mas aceitou um valor inferior para a sua sequência em Belo Horizonte.

Além disso, o Cruzeiro buscou nove atletas por empréstimo e apostou em nomes que chegaram de forma gratuita. A prioridade é reduzir a dívida bilionária e organizar as finanças na Toca da Raposa II.

Os únicos atletas que demandaram gastos foram Edu e Vitor Leque. Juntos, eles custaram R$ 1,5 milhão aos cofres do clube mineiro. As duas contratações já estavam alinhavadas pela gestão de Sérgio Santos Rodrigues.