Ronaldo envia uma mensagem especial aos torcedores antes do confronto contra a República Democrática do Congo

O astro português Cristiano Ronaldo enviou uma mensagem motivadora aos torcedores, antes da estreia da seleção de seu país na Copa do Mundo, amanhã, quarta-feira.

Portugal estreia na Copa do Mundo enfrentando a República Democrática do Congo, no âmbito dos jogos do Grupo 11, do qual também fazem parte a Colômbia e o Uzbequistão.

Este é o sexto Mundial em que Ronaldo participa em sua carreira, tendo alcançado seu melhor resultado ao ficar em quarto lugar na edição de 2006.

Ronaldo escreveu em sua conta na plataforma “X”: “Sempre que vestimos esta camisa, somos tomados pelo mesmo orgulho, pela mesma paixão e pelo mesmo senso de responsabilidade, como se fosse nosso primeiro dia. Amanhã, começa a jornada de um novo capítulo”.

E acrescentou: “Trabalhamos com muito empenho e dedicação para chegar a este momento, e agora é hora de darmos tudo de nós pelo nosso país e por todas as comunidades portuguesas que nos apoiam aqui e em todo o mundo. Acreditem nas nossas capacidades, assim como nós acreditamos nelas”.

Vale lembrar que Ronaldo tem em seu histórico 22 partidas disputadas em Copas do Mundo, nas quais marcou 8 gols e deu 2 assistências.