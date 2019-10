Ronaldo e Ronaldinho são meus maiores ídolos, revela Anthony Martial

Atleta de 24 anos do Manchester United admite que a ex-dupla da seleção brasileira é a sua inspiração para o futebol. Ele trata ambos como ídolos

Anthony Martial tem atuado com frequência desde que trocou o pelo , na temporada 2015/2016. Inspirado no início desta temporada, na qual fez seis jogos e marcou quatro gols, o francês revela quais são as suas inspirações no mundo da bola.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"Eu diria que meus jogadores favoritos são brasileiros, Ronaldo e Ronaldinho", disse.

Nascido em 1995, Martial assistiu à dupla sobretudo no início da década passada. Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno foram campeões da 2002 pela seleção brasileira. Eles eram titulares do time de Luiz Felipe Scolari no torneio ocorrido na e no .

Mais artigos abaixo



(Foto: PASCAL PAVANI/AFP/Getty Image)

Ao ser perguntado sobre o predileto entre os dois, o atacante francês não escondeu a sua predileção: Ronaldinho Gaúcho.

"Ambos eram jogadores fantásticos, com belos movimentos e graça. Eles fizeram seus jogos ótimos de assistir. Eu adorei principalmente Ronaldinho, porque ele era um jogador que podia fazer você sonhar, com seu grande sorriso em campo, com suas grandes habilidades técnicas. Eu acho que essa combinação de grandes habilidades técnicas e os ótimos gols que ele conseguiu marcar é o que inspira as pessoas", comentou.