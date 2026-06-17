Ronaldo é quem mais se prejudicou... O gol espetacular de Messi na Argélia alcança 5 recordes históricos

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, abriu o placar do Tango na Copa do Mundo de 2026, durante a partida contra a Argélia, alcançando números históricos.

Depois de marcar um gol anulado pelo árbitro por impedimento aos cinco minutos, ele recebeu a bola fora da área, avançou e chutou com força, mandando a bola para o fundo da rede de Luca Zidane aos 17 minutos.

O gol de Messi ocorreu em sua sexta participação na Copa do Mundo, 20 anos após a primeira partida que disputou na competição, contra a Sérvia, em 2006.

Segundo a rede francesa “Stats Foot”, Messi igualou o recorde de seu rival Cristiano Ronaldo, capitão da Portugal, ao marcar gols em cinco edições diferentes da Copa do Mundo.

No entanto, Ronaldo pode voltar a assumir a liderança sozinho se marcar na sexta edição, caso balançar as redes da República Democrática do Congo nesta quarta-feira à noite, no Grupo 11.

Além disso, Messi se tornou o terceiro jogador mais velho a marcar um gol na história da Copa do Mundo, com 38 anos e 357 dias, depois de superar o recorde de Ronaldo (37 anos e 292 dias), conforme informou a conta “Mister Chip”, especializada em estatísticas.

À frente de Messi estão apenas Roger Milla, lenda dos Camarões, que jogou aos 42 anos e 39 dias, e o português Pepe, aos 39 anos e 283 dias.

Ronaldo pode ultrapassar Messi e Pepe nessa lista se marcar contra a República Democrática do Congo ou em qualquer outra partida durante a edição atual.

Messi se tornou o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a marcar gols contra 11 seleções diferentes, superando a dupla alemã formada por Jürgen Klinsmann e Miroslav Klose e o brasileiro Ronaldo, todos os quais marcaram contra 10 seleções.

De acordo com a Opta, este é o quinto gol de Messi na Copa do Mundo marcado fora da área, igualando o recorde estabelecido em 1966 pelo brasileiro Roberto Rivelino.

Além disso, Messi chegou ao seu 14º gol na Copa do Mundo durante sua sexta participação no torneio, igualando a marca de Kylian Mbappé, astro da França que marcou dois gols contra o Senegal há poucas horas nesta edição, bem como a do alemão Gerd Müller.

Messi, Mbappé e Müller estão empatados em terceiro lugar na lista dos maiores artilheiros da história, sendo superados apenas por Klose (16 gols) e pelo brasileiro Ronaldo (15 gols).

A partida entre Argentina e Argélia, disputada no estádio “Arrohead” na madrugada desta quarta-feira, faz parte da rodada de estreia do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026, grupo que também conta com Jordânia e Áustria.