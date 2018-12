“Ronaldo é o melhor do mundo”, diz Allegri após mais uma vitória da Juventus

O treinador exaltou os seus jogadores e já faz contagem regressiva pelo título; técnico da Samp reclama da arbitragem

A Juventus fechou o ano de 2018 com vitória e recorde estabelecido. O triunfo por 2 a 1 sobre os genoveses da Sampdoria, em duelo válido pela 19ª rodada da Serie A italiana (transmitido AO VIVO e DE GRAÇA pela DAZN e Goal), deixou os Bianconeri com 53 pontos ao final do primeiro turno, quebrando o recorde (52 pontos) que a própria Juve estipulou na temporada 2005-06.

O triunfo juventino foi construído por dois gols de Cristiano Ronaldo (o último deles de pênalti), e o técnico Massimiliano Allegri classificou o seu camisa 7 como melhor jogador do mundo após a partida, relembrando outras oportunidades em que o português poderia ter estufado as redes.

“Ronaldo é o melhor do mundo”, disse Allegri após o jogo. “Audero (goleiro da Sampdoria), foi muito bem ao desviar o chute dele para o travessão, assim como Colley conseguiu salvar a cabeçada dele”.

O treinador também exaltou a partida de Paulo Dybala e vibrou com a forma de terminar o ano: “Dybala distribuiu o jogo, é importantíssimo fazendo a conexão do meio para o ataque. O Rugani também foi muito bem, mas todos fizeram um ano muito importante (...) Foi importante fechar bem o ano, e não foi fácil”.

O duelo também ficou marcado pela atuação do VAR em duas penalidades (uma para cada lado), além de ter anulado o gol de empate feito pela Samp nos minutos finais da partida: “O VAR? É justo usá-lo apenas quando for oportuno. Valeri apitou bem e precisou da ajuda tecnológica. Foi uma bela partida, no final vencemos por 2 a 1”.

No final das contas, ao invés de comemorar o recorde estabelecido, Allegri preferiu dizer que, segundo suas contas, a Juve precisa de 37 pontos para ficar em grandes condições de conquistar o seu oitavo Scudetto consecutivo.

Empate moral?

(Foto: Getty Images)

Do outro lado, o técnico da Sampdoria, Marco Giampaolo, elogiou a exibição de seus comandados no Allianz Stadium, mas não deixou de reclamar do gol anulado: “Vir aqui e conseguir o resultado é sempre muito difícil, mas para mim o resultado final foi moralmente o 2 a 2”.

A Serie A italiana terá a sua 20ª rodada apenas em 19 de janeiro de 2018.