Ronaldo e Mattos se encontram na Espanha e afastam boatos sobre rusgas

O novo gestor do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, e o CEO de Negócios e Área Internacional do Athletico-PR, Alexandre Mattos, se encontraram na manhã desta quarta-feira (23), em Madrid, para conversar sobre futebol. O dirigente da Raposa convidou o executivo para um café em seu escritório, conforme apurado pela GOAL.

O encontro da dupla foi com o intuito de manter a boa relação entre Cruzeiro e Athletico-PR e evitar qualquer boatos sobre rusgas entre os dois profissionais. O ex-jogador, inclusive, foi quem tomou a iniciativa do encontro em solo espanhol.

Mattos viajou à Europa com o intuito de participar de eventos do futebol. O dirigente do Athletico-PR representa o clube em cursos no continente europeu.

Ronaldo Fenômeno assumiu a direção do Cruzeiro em 18 de dezembro do ano passado. Na ocasião, Alexandre Mattos era o nome para ocupar a diretoria de futebol. Entretanto, o empresário optou por sua saída e acertou a contratação de Pedro Martins, ex-vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

A mudança no cargo foi com o intuito de reduzir gastos com o departamento de futebol do Cruzeiro. Ronaldo buscava um profissional que demandasse menos gastos para a área.

Menos de um mês mais tarde, Alexandre Mattos acertou contrato com o Athletico-PR. O dirigente foi contratado pelo mandatário Mario Celso Petraglia para ocupar o cargo de CEO de Negócios e Área Internacional.

O Inter, após a demissão de Paulo Bracks, demonstrou interesse em Mattos. Entretanto, o presidente do Furacão descartou a sua liberação neste momento.