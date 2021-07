Ronaldo do Barcelona vs. Ronaldo do Real Madrid: qual foi a melhor fase do Fenômeno?

O atleta vestiu a camisa e fez história por ambos os rivais, mas por qual dos times foi melhor?

Ronaldo Fenômeno pertence ao seleto grupo de jogadores que defenderam tanto o Barcelona como o Real Madrid. Mais do que isso: conseguiu ser querido pelas duas torcidas, eternas arquirrivais.

Pelo Barça, ficou apenas uma temporada - neste sábado (17), fazem 25 anos de sua contratação -, enquanto passou cinco anos nos Blancos. De qualquer jeito, marcou história tanto no Camp Nou, como no Santiago Bernabéu - e foi ainda melhor no PSV, onde teve uma média de mais de um gol por jogo.

O Ronaldo que atuou pelo Barcelona era um jogador jovem, de 20 anos de idade, muita ambição esportiva e vontade de crescer. Acima de tudo, era caracterizado por uma condição física invejável, explosão, força, velocidade e impulsão, capaz de marcar a qualquer momento.

Foi pelo Barça que Fenômeno marcou um dos gols mais famosos de sua carreira, contra o Compostela, em um dos lances mais demonstrativos de sua carreira: ganhou na força de vários rivais, disparou em velocidade e teve técnica o suficiente para driblar os adversários restantes e tirar do goleiro.

Já o Ronaldo que desembarcou em Madri em 2002 era um atleta mais maduro e um pouco mais frágil devido às lesões. Clínico, letal em seus movimentos e ainda muito veloz, mas que parecia se preservar em alguns momentos, em decorrência de suas várias cirurgias.

Consagrado, tanto pela Bola de Ouro quanto pelo título mundial com o Brasil em 2002, atraía mais respeito dos rivais, que sabiam de sua velocidade e tentavam a todo momento cortar seus espaços, não dar possibilidades para que o atacante disparasse. Na frente do goleiro, estava cada vez melhor, frio e com muito recurso.

Os problemas com o peso e a relação com o treinador Fabio Capello foram o que fizeram Ronaldo deixar o Real Madrid, em 2007, como o próprio revelou em entrevista concedida a Fox Sports.

"No Real Madrid, saí contra a minha vontade, pois tive problemas com Capello. Se eu chegasse com 100 gramas a mais do que meu peso ideal, ele me tirava da equipe." revelou o Fenômeno.

Não é segredo para ninguém que o ídolo é mais identificado com o Real, tendo até lamentado não ter marcado o gol contra o Compostela com a camisa do clube merengue.

A verdade é que é impossível dizer se Ronaldo foi melhor pelo Real Madrid ou pelo Barcelona. Foram dois jogadores diferentes, afinal. O que brilhou no Camp Nou foi mais impressionante, com certeza, com sua velocidade assustadora e explosão sobrenatural. Já o atacante que virou ídolo no Santiago Bernabéu era praticamente um veterano, ainda que fosse jovem, um atleta que soube usar a hierarquia para se destacar em um time de craques, ao mesmo tempo que conseguiu se preservar como não o fez por nenhuma outra equipe.

E aí, qual dos Ronaldos foi melhor: o do Barça ou o do Real Madrid?