Ronaldo critica a mídia: “Vocês tentam me matar há 23 anos... e não vou me aposentar por causa de vocês”

O astro português Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, fez declarações contundentes durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto de sua seleção contra a Espanha, marcado para a noite desta segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo dirigiu mensagens contundentes à mídia, afirmando que está acostumado às críticas que recebe desde o início de sua carreira, dizendo: “Há 23 anos vocês tentam me destruir, mas perceberam que isso não adianta nada, é apenas uma perda de tempo; vocês tentam repetidamente, sem nenhum resultado”.

E acrescentou: “Já me acostumei totalmente com isso. Há quem me ame mais e há quem me ame menos, e isso faz parte da vida; eu também tenho minhas preferências”.

O capitão da seleção portuguesa não parou por aí e dirigiu-se a um dos jornalistas presentes, dizendo: “O mais difícil é falar com vocês, ou com alguns de vocês, especialmente aqueles que não gostam de mim, e você é um deles, e eu sei disso. Tenho boa memória para rostos, e basta ver uma pessoa uma vez para nunca mais esquecê-la”.

Ronaldo falou sobre sua continuidade nos campos, apesar de ter completado 41 anos, afirmando que chegar a essa idade nos mais altos níveis exige muitos sacrifícios.

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Ele disse: “Jogar aos 41 anos é uma experiência maravilhosa, porque chegar a esse nível exige muitas sacrifícios. Ao longo da minha carreira, fui me adaptando às mudanças que a idade impõe, e sei que não sou mais o mesmo jogador que era, mas há uma coisa que não mudou: continuo marcando gols”.

E completou: “Mesmo que não conquiste a Copa do Mundo, continuarei sendo Cristiano Ronaldo. Ganhar o título não mudará nada para mim, nem me tornará o melhor. Vou me aposentar quando eu decidir, e não por causa de vocês”.

Sobre o confronto contra a Espanha, o capitão da Portugal explicou que espera marcar, mas coloca o interesse da seleção acima de tudo, acrescentando: “Espero marcar amanhã; e, se não marcar, espero que um dos meus companheiros marque para que possamos nos classificar. O que fica na memória é a classificação, e seria maravilhoso vencer uma grande seleção como a Espanha”.

Ronaldo encerrou sua entrevista elogiando o jovem astro espanhol Lamine Yamal, dizendo: “Ele é um jogador talentoso e tem um futuro muito promissor pela frente”.