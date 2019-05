Ronaldo coloca Messi acima de todos e destaca semelhanças com Mbappé

Ex-jogador brasileiro diz, entretanto, que não gosta de fazer comparações pois trata-se de situações diferentes

Para Ronaldo, um dos maiores atacantes brasileiros de todos os tempos, o craque argentino Lionel Messi é o melhor jogador do mundo. Em entrevista ao As ele destacou que vai demorar para que haja um outro jogador com o talento igual ao de Messi e falou sobre outros jogadores que ele gosta de ver atuando.

"Messi, com certeza. Ele é o número um, é um talento que vamos demorar 20 ou 30 anos para ver algo parecido. Eu também gosto de ver o Salah, Hazard, Neymar, que me encanta ver jogar, e Mbappé com certeza", declarou o ex-jogador.

Hoje como acionista majoritário e presidente do Real , o brasileiro de 42 anos tem sua primeira grande experiência nos bastidores do futebol.

Ronaldo também comentou sobre Kylian Mbappé, que muitas vezes é comparado com o camisa 9 do pentacampeonato. Ele destacou alguns pontos de semelhança, mas deixou claro que não se sente confortável com comparações entre jogadores.

"Muita gente diz que ele se parece comigo. Ele é muito rápido, finaliza bem, faz bons movimentos, chuta muito bem com as duas pernas, tem uma arrancada incrível. Temos coisas parecidas, mas nunca gostei de comparações, especialmente entre jogadores de gerações diferentes, porque as situações são diferentes", falou o agora cartola da equipe espanhola, que assegurou sua permanência na primeira divisão. Ronaldo classificou a fuga do rebaixamento como o melhor dia de sua vida.