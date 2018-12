Para Ronaldo, era dos "Galácticos" do Real Madrid mudou o futebol mundial

Eterno craque brasileiro acredita pesados investimentos e nova visão de marketing influenciaram o mundo da bola

Pentacampeão com a Seleção Brasileira e um dos maiores jogadores da história do futebol, Ronaldo tem sido, desde que se aposentou, um dos símbolos de uma geração de futebolistas que aproveita os milhões ganhos durante a carreira para entrar no mundo dos negócios.

Após pendurar as chuteiras, os jogadores costumam trabalhar como treinadores, dirigentes ou comentaristas, alguns também como empresários. Ronaldo até exerceu a função de comentarista algumas vezes, mas tem apostado e se destacado mais como homem de negócios. Além de empresas, o craque também se tornou dono do Valladolid, que tem se saído bem na Espanha desde que o brasileiro entrou no clube.

Além da experiência após a carreira, o eterno craque também sempre esteve envolvido nesse mundo, uma vez que sempre esteve cercado de empresários, homens de negócios e executivos de marketing tanto em seus clubes e na Seleção quanto na Nike durante a carreira de jogador. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

E com sua experiência em marketing e investimentos, Ronaldo acredita que um time do qual fez parte mudou o mundo do futebol neste quesito na década passada.

Em um ambicioso projeto de Florentino Pérez, Ronaldo foi companheiro de Zidane, Figo e Beckham, entre outros craques, no time do Real Madrid que ficou conhecido como Galácticos. A ideia era ter uma equipe que fosse um sucesso dentro e fora de campo, com conquistas esportivas e também atraindo muita mídia e investimentos.

(Foto: Getty Images)

"Eu penso que o mundo do marketing e do dinheiro no futebol mudou por causa disso (Galácticos)", disse o craque ao New York Times.

O ex-atacante também falou sobre a nova empreitada no Valladolid e falou sobre a motivação na carreira como homem de negócios. Ronaldo inclusive tem um projeto para ajudar os jogadores a cuidarem de suas finanças e continuar a ter lucro com suas carreiras mesmo após se aposentarem.

"Eu espero ter começado a trazer mais investimentos de jogadores para o futebol. Eu fui obrigado desde cedo a me cuidar, cuidar do meu dinheiro e da minha família. Eu fiquei com medo de acabar sem dinheiro depois da minha carreira, como aconteceu com muitos jogadores, e decidi aprender tudo que eu podia, fazer o melhor que eu pudesse, ter as melhores opiniões no marketing e fazer melhor", declarou.

"Nós tentamos fazer para eles (jogadores que se aposentam) o que eu fiz por mim: ter a certeza de que eles terão uma vida longa com todo o dinheiro que ganharam", concluiu.