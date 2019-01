Ronaldinho: "Seria um prazer ver Messi no Brasil"

Craque falou sobre a presença do ex-companheiro de Barça na próxima Copa América

A presença de Messi na Copa América América virou um dos principais assuntos após o sorteio realizado na última quinta-feira (24), no Rio de Janeiro. Além do treinador da Argentina, Scaloni, falar sobre o possível retorno do craque, Ronaldinho Gaúcho também pediu pelo camisa 10 no Brasil.

"Tanto eu como para os brasileiros, seria um prazer ver Messi no Brasil", disse.



Foto: Getty Images

"Leo é um dos maiores do mundo, se não o melhor", completou.

No Grupo B, a Argentina estreia contra a Colômbia, no dia 15 de junho, antes de enfrentar Paraguai e Catar.