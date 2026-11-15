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Ronaldinho relembrou os velhos tempos no domingo ao voltar ao futebol profissional após 11 anos, em uma estreia sensacional pelo Ravenna aos 46 anos. O ídolo brasileiro foi titular no clássico da Serie C contra o Forli, diante de arquibancadas lotadas, mostrou lampejos da antiga magia e teve papel importante no primeiro gol antes de ser substituído no intervalo.

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Ronaldinho começa como titular pelo Ravenna em clássico contra o Forli

Ronaldinho fez seu aguardado retorno aos gramados no domingo, como titular do Ravenna no clássico da Serie C contra o Forli, no Stadio Bruno Benelli, com ingressos esgotados. O brasileiro não jogava desde que deixou o Fluminense, em 2015, e saiu da aposentadoria para atuar pelo clube da terceira divisão do qual se tornou investidor em agosto.

Segundo a BBC Sport, ele treinou com seus novos companheiros apenas uma vez, no sábado, antes da partida. Uma arte com a escalação o posicionava pela esquerda, mas ele passou a maior parte dos 45 minutos em uma função central.

Ronaldinho participa da jogada do primeiro gol, marcado por Donati

O ex-astro do Barcelona mostrou habilidade em vários lances e participou da jogada do primeiro gol. Ronaldinho protegeu a bola de um defensor antes de dar o passe que precedeu a assistência para Giulio Donati, que marcou com um chute de fora da área.

Ele já havia criado uma chance para o defensor ao cobrar um escanteio que Donati cabeceou, mas a finalização foi defendida. Ronaldinho foi substituído no intervalo, encerrando sua participação em uma partida transmitida pela internet em vários países.

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Dida se junta a Ronaldinho em meio ao tumulto no intervalo

O intervalo trouxe uma movimentação intensa da imprensa, com jornalistas cercando Ronaldinho. Dida, seu ex-companheiro na seleção brasileira e no AC Milan, juntou-se a ele em campo. Uma arquibancada temporária, batizada de R10 em referência ao famoso número de sua camisa, havia sido construída para a partida.

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No auge da carreira, Ronaldinho conquistou a Copa do Mundo de 2002 com o Brasil, a Champions League de 2006 com o Barcelona e títulos nacionais com o Barcelona e o Milan. Ele também ganhou a Bola de Ouro e o prêmio de Melhor Jogador do Mundo da FIFA em 2005, além de ter atuado por Paris Saint-Germain, Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense e Querétaro.

Ronaldinho voltará a jogar pelo Ravenna?

Ronaldinho marcou 299 gols na carreira e esperava chegar aos 300 com a camisa do Ravenna. O plano era que ele cobrasse um pênalti caso o time da casa tivesse um a seu favor.

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Ainda não está claro se ele terá outra chance, já que não se sabe se voltará a jogar pelo Ravenna, segundo colocado em seu grupo na Serie C.