Ronaldinho preocupa asiáticos após perder passaporte por problema judicial

Ex-jogador perdeu o passaporte brasileiro em novembro do ano passado e está impossibilitado de viajar. Ele é protagonista de evento em Camboja

Ronaldinho está sem passaporte desde novembro do ano passado por não cumprimento de uma sentença referente a um crime ambiental no Rio Grande do Sul e pode desfalcar um importante evento em Camboja.

O ex-jogador teve o documento retido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) e virou notícia no país asiático por conta do assunto. Ídolo de PSG, Barcelona e Atlético-MG, o gaúcho protagonizaria um evento na Ásia, chamado Tiger Street Football Festival.

A situação do ex-craque no Brasil fez com que os organizadores do evento se preocupassem.

"Seu rosto está em outdoors espalhados por toda Phnom Penh (capital do Camboja) anunciando sua presença durante as finais deste ano. Os organizadores estão convencidos de que ele virá", explicou Sylvester van Huisstede, diretor do site esportivo cambojano "Football City KH".

Sérgio Queiroz, advogado de R10, disse ao portal Uol, que não tem informação sobre a ida do craque ao Camboja. O jurista aguarda a audiência para análise da defesa do ex-atleta.