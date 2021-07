Ronaldinho pede permanência de Messi no Barcelona: "Tem que ficar"

Ronaldinho espera que quaisquer problemas contratuais entre Messi e Barcelona sejam resolvidos rapidamente para garantir a permanência do jogador

Ronaldinho Gaúcho está na Itália para divulgar sua marca de vinhos, o ex-jogador aproveitou para comentar sobre o futuro de Lionel Messi. Vencedor por onde passou e ídolo do Barça, o jogador disse que Messi "deve ficar" na equipe, e aproveitou para dizer que "ninguém tocará" na camisa 10 do time tão cedo.

Uma grande estrela de todos os tempos, Messi, vestiu muito bem a camisa desde que a herdou do superastro brasileiro em 2008. Ronaldinho Gaúcho está muito feliz em ver Messi, seis vezes vencedor da Bola de Ouro, manter o legado da camisa 10 e quer ver os problemas contratuais entre as parte resolvidos, para que o jogador de 34 anos permaneça na Espanha.

A lenda do Barça, Ronaldinho, que passou cinco anos no Camp Nou no auge da sua carreira, disse a TuttoMercatoWeb: "Messi faz parte da história do Barcelona. Ele deve ficar. Quando Messi se aposentar, o que espero que seja daqui a muito tempo, pode aposentar aquela camisa 10 lá. Ninguém mais irá usar."

O craque aproveitou também para comentar sobre a situação atual da equipe: “Espero que o Barcelona resolva qualquer problema que eu não esteja sabendo”, disse o ex-jogador.

(Foto: Getty Images)

Um dos maiores jogadores de todos os tempos está atualmente sem clube. Seu contrato com o Barça expirou ainda no mês de julho, e até agora nenhum termo foi assinado.

Uma oferta está em cima da mesa de Messi, com um tempo de contrato prolongado e acordado entre as partes, mas problemas financeiros do Barcelona estão impedindo um acordo oficial ser fechado.

Os custos do acordo precisam ser reduzidos para que o Messi seja mantido e novas contratações sejam registradas. As exigências de teto salarial na Espanha significam que o Barça não pode mais se dar ao luxo de contratar novos talentos com altos salários.

A esperança é que mais saídas sejam concretizadas nas próximas semanas, permitindo que Ronald Koeman inicie a campanha de 2021/22 com seu capitão a bordo.