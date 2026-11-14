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Na véspera de sua estreia pelo Ravenna, sua nova aventura no futebol aos 46 anos, Ronaldinho foi entrevistado pela Gazzetta dello Sport. Veja o que disse o Gaúcho.

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Todos os olhos voltados para Ravenna-Forlì na estreia na Série C de Ronaldinho, de 46 anos. Enquanto crescem a expectativa e a pressão sobre Andrea Mandorlini para decidir se vai escalá-lo como titular ou não no clássico de amanhã, às 17h30, o brasileiro deu entrevista à Gazzetta.

"Meu primeiro gol na Itália foi no clássico de Milão: quem sabe isso acontece de novo... O importante é passar um dia agradável", disse o ex-jogador do Milan, que também é acionista do Ravenna e que, no sábado, fará seu primeiro treino com a equipe e participará da concentração antes da partida. Dida e Serginho estarão nas arquibancadas para acompanhá-lo, assim como Fognini e Arrigo Cipriani, avô do presidente Ignazio.

"Se tudo isso é um pouco como voltar a ser criança? Não, não (sorri, nota da redação), porque hoje tenho 46 anos, já experimentei de tudo, mas tudo isso também faz parte de um sonho que quero viver junto com essas pessoas e com meus amigos do Ravenna, que estão felizes por fazer parte de tudo isso."

"Aquele gol contra a Inter com a camisa do Milan foi meu primeiro na Itália, foi especial, e com certeza não me esqueço dele, até porque toda vez que volto à Itália praticamente sempre me lembram daquele gol. A passagem pelo Milan foi maravilhosa, em todos os sentidos: as pessoas que me cumprimentavam, os gols, as lembranças. Agora quero fazer a torcida do Ravenna feliz pela paixão que ela tem."

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"Estou feliz. Estou feliz porque, depois de tanto tempo, posso voltar a campo. Gosto da ideia de poder dar alegria a esses meus novos torcedores. Voltei pela amizade que temos com Ignazio Cipriani (presidente do Ravenna, nota da redação) e pelo que queremos para o futuro. Se vou dar espetáculo? Estou aqui para viver um momento particular, único e especial da minha vida. E acho que, para os outros jogadores também, talvez, ou pelo menos espero, será um dia especial."

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"Comecei há muitos anos e, quando terminei, olhei para trás e percebi: ganhei tudo. Agora tenho a oportunidade de fazer algo novamente no futebol. Isso me deixa feliz, também por poder proporcionar um dia agradável aos torcedores e viver o início dessa bela aventura com alegria. Só espero que todos possamos passar um dia agradável juntos."

"Eu me considero sortudo se muitos me veem como uma figura positiva, uma referência. Falta o 300º gol da minha carreira? Agora não penso nisso... depois veremos."

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"O Milan é sempre uma lembrança belíssima, de qualquer forma que se olhe. Um novo Ronaldinho? Não gosto de comparar, há muitos jovens de quem gosto muito e que podem se sair bem: basta olhar para os brasileiros..."

"Endrick tem nível para a Série A, claro. É um garoto que pode jogar em qualquer lugar do mundo: já disputou muitos campeonatos e se saiu bem, na França, no Brasil e na Espanha. É muito jovem e pode jogar bem, sim..."

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"Ancelotti é o melhor técnico do mundo: tenho certeza de que fará grandes coisas. Meu drible mais bonito? Voltar a jogar aos 46 anos..."

O presidente Ignazio Cipriani acrescentou: "Tivemos uma ideia maluca, cheia de imaginação. Para o futuro, o objetivo é chegar à Série A. Não sei em quantos anos, mas, se quisermos, podemos sonhar também com a Europa, usando o logo 'R10', que será o patrocinador de material esportivo. O mais bonito e emocionante foi trazer um craque para jogar pelo seu time do coração, tentando levar emoção a toda a nossa cidade."