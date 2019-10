Ronaldinho Gaúcho revela torcida pelo Grêmio, contra o Flamengo

O ex-jogador foi revelado pelo Tricolor Gaúcho e teve uma passagem rápida pelo Rubro-Negro

Durante evento realizado na cidade de Rio Branco, no , no qual lançou a sua nova marca de vinhos, Ronaldinho Gaúcho não ficou em cima do muro ao revelar para quem irá torcer na semifinal de Libertadores da América entre e .

No duelo de ida, prevaleceu o empate por 1 a 1 no Rio Grande do Sul e o encontro de volta está marcado para 23 de outubro.

Revelado pelo Grêmio, R10 deixou o clube de forma polêmica e, em 2010, quando teve a chance de voltar para o , enfureceu a torcida tricolor ao optar pelo Flamengo – enquanto a equipe gaúcha até já preparava uma festa para recepcioná-lo.

Entretanto, Ronaldinho garantiu que o seu coração ainda é gremista: “Vejo um grande jogo. Tive a felicidade de jogar nesses dois clubes. Agora é ver o que vai acontecer. Torcendo pelo Grêmio, porque foi onde nasci. É meu time de coração desde pequeno. Tenho um carinho muito grande pelo Flamengo também. Tenho amigos que jogam nos dois clubes”, disse.

A torcida, o ex-jogador já falou. A grande dúvida agora é se irá assistir ao jogo: “Eu não acompanho muito futebol. Gosto de ver os melhores momentos, os gols. Não sou de ficar vendo jogo inteiro. Mas acompanho os resultados”.