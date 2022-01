Ronaldinho Gaúcho revela segredo do "passe sem olhar" e inspiração na NBA

Em mais uma ação para seu aplicativo, o "App oficial Ronaldinho", lançado em novembro de 2021, Ronaldinho Gaúcho respondeu uma série de perguntas feitas pelos fãs sobre sua carreira e outros momentos da sua vida.

Em seu aplicativo, Ronaldinho Gaúcho disponibiliza diversos conteúdos especiais e exclusivos, sobre sua vida e sua carreira. Além disso, o app do craque disponibiliza outros vídeos, podcasts, imagens e recursos exclusivos, além de pode participar de quizzes, leilões e sorteios e, claro, ter a possibilidade de fazer perguntas para o Bruxo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Durante as perguntas, R10 relembrou diversos momentos marcantes da sua carreira, como sua passagem pelo Atlético-MG, ainda em 2013. Na ocasião, o meia participou da grande conquista da Copa Libertadores daquele ano.

“Foi uma época maravilhosa, minha saída do Flamengo, onde fui feliz, depois cai no Atlético Mineiro, era o título que me faltava, o Atlético mora no meu coração, por tudo que representa o clube, quando vive com o clube e aquela torcida."

Além disso, como de costume, o Bruxo não fugiu das perguntas sobre sua vida particular, dizendo que chamaria Deco para uma de suas festas.

“Sempre tive bons amigos de festa, é difícil pensar em apenas um. Por gostar das mesmas coisas, mesmo estilo musical, acho que o Deco seria um dos parceiros que eu chamaria sem dúvida."

O craque, ainda, levou com bom astral quando questionado sobre Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, ter um drible e uma finta melhor que ele no Fifa: “Ele deve ter mais drible que eu”, disse Ronaldinho, entre risadas.

Ainda na conversa, Ronaldinho contou mais detalhes da sua carreira. O craque revelou sua idolatria pelo "baixinho" Romário, que é considerado um dos maiores de todos os tempos, quando jogava pela seleção brasileira.

"Difícil escolher um, né? Eu vim de uma geração onde jogamos muitos anos juntos, tive a sorte de jogar com Romário, Ronaldo, Rivaldo, né, tantos outros, mas Ronaldo e Rivaldo joguei por mais tempo junto. Romário foi meu ídolo de adolescente, depois veio o Ronaldo."

O Ronaldo foi com quem joguei mais tempo depois, então tive mais tempo pra aproveitar e jogar ao lado dele. Então são muitos. Roberto Carlos, Cafu, uma geração que jogamos quase dez anos juntos”, disse R10.

Agora, o craque não perdeu a oportunidade de comentar sobre seu "passe sem olhar", principalmente como aprendeu essa característica de jogo.

“Gostava muito de NBA, de assistir o Magic Johnson, a partir dali vi que poderia copiar algumas jogadas e treinar elas no futebol.”

Assista a entrevista completa no App oficial do Ronaldinho