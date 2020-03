Ronaldinho Gaúcho é detido com suposto passaporte falso no Paraguai

O ex-jogador é suspeito de usar um documento adulterado para entrar no país. Polícia achou documentos em seu quarto

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto Assis, foram detidos, na noite desta quarta-feira (04), no por suspeita de uso de passaportes supostamente falsificados.

De acordo com o Diario de La Nación, os passaportes foram encontrados na suíte do hotel onde Ronaldinho está hospedado, na capital paraguaia. O documento de R10 foi identificado como adulterado, assim como o de seu irmão/empresário Roberto de Assis Moreira.

Segundo comunicado oficial da polícia paraguaia, Ronaldinho e seu irmão dizem terem sido convidados ao Paraguai por Nelson Belotti, dono do Cassino “Il Palazzo”, e fariam eventos de publicidade. O procedimento está em curso, com os irmãos Assis ainda dentro da suíte presidencial do Hotel Resort Yach y Golf Club Paraguayo. Ambos, ainda que em custódia, estão em livre comunicação no hotel segundo o Ministério Público local.

A las 8 de la mañana de este jueves Ronaldhino deberá presentarse a declarar ante el fiscal. pic.twitter.com/6PHQCNeSlP — Nico Lithitx (@nicolithitx) March 5, 2020

Tanto Ronaldinho quanto seu irmão são esperados, nesta quinta-feira (05), no Ministério Público, segundo informações do jornal Diario La Nación.