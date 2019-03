Ronaldinho ganha homenagem em forma de arte no Maraca e deixa recado a Vinicius Júnior

Craque teve suas jogadas retratadas em quadros pelo artista Camaleão e lamentou o fato de não ter atuado no estádio com o Flamengo

Rei dos dribles e das jogadas de efeito, Ronaldinho Gaúcho conseguiu exemplificar bem dentro dos gramados o futebol arte. Nesta quinta-feira(28), no Maracanã, o craque recebeu uma homenagem e ganhou uma estação que literalmente transformou em arte seus movimentos desconsertantes nas quatro linhas.

O responsável pelas obras foi o artista Camaleão. São 11 quadros totalmente dedicados aos momentos celébres da carreira do R10. A exposição ficará à disposição do público até o dia 11 de março.

"Feliz de voltar ao Maracanã recebendo esse presentão do meu amigo. É difícil até encontrar palavras para descrever essa emoção. Nunca pensei que isso fosse acontecer comigo quando eu parasse. É mais um presente", disse Ronaldinho Gaúcho.

In case you needed another reason to get to the Maracana @10Ronaldinho pic.twitter.com/ETWcQbaCkj — Brasil Global Tour (@BGT_ENG) 28 de fevereiro de 2019

O meia que vestiu a camisa do Flamengo em 2011, lamentou fato de não ter autado no Maracanã com a equipe Rubro-Negra.

"É maravilhoso ser lembrado nesse estádio. É uma das tristezas da época do Flamengo, de não ter jogado no Maracanã. Mesmo assim, ser homenageado é um presente que poucos têm oportunidade. Fico feliz".

No mesmo dia em que Ronaldinho recebia a homenagem no Maracanã, Vinicius Júnior, uma das promessas de "futebol arte" do Brasil, recebeu a primeira convocação para a Seleção Brasileira. O craque deixou uma mensagem para o garoto do Real Madrid.



"Não é bem conselho para falar sobre ele, mas sim parabenizá-lo, desejar toda sorte do mundo, que tenha muito sucesso e que nos traga muita alegria para nós brasileiros".

Em março, a Seleção Brasileira encara Panamá e República Tcheca na rodada dupla do Chevrolet Brasil Global Tour. São as duas últimas partidas da Seleção antes da divulgação da lista dos convocados que defenderão o Brasil na Copa América, que acontece em junho, no Brasil.