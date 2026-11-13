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Gianluca Minchiotti
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Ronaldinho estreia pelo Ravenna no domingo. Mandorlini: "Livre para jogar onde quiser"

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Há grande expectativa pela estreia de Ronaldinho pelo Ravenna, domingo, no clássico contra o Forlì. O brasileiro chegou hoje. Mandorlini, técnico do Ravenna: "Ele entrará em campo no segundo tempo, livre para jogar onde quiser".

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Hoje, Ronaldinho desembarcou por volta das 15h no aeroporto de Forlì, vindo de Barcelona. À sua espera estava o presidente do Ravenna, Ignazio Cipriani. Ronaldinho estreará no domingo, às 17h30, no Estádio Bruno Benelli, no clássico contra o Forlì. O treino será no sábado de manhã.

"Ele entrará em campo no segundo tempo. Em qual posição? Lá na frente, terá liberdade para encontrar sua posição, como é justo para craques desse calibre", declarou o técnico do Ravenna, Andrea Mandorlini, à Sky.

À tarde, Ronaldinho fez um treino individual com portões fechados. Na manhã de sábado, 14 de novembro, Ronaldinho participará do último treino com a equipe principal no Estádio Benelli, em preparação para o clássico de domingo contra o Forlì, partida para a qual estará à disposição do técnico Andrea Mandorlini.

Confira a programação detalhada das atividades do Ravenna nos próximos dias:

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Sábado, 14 de novembro, às 11h: Último treino no Estádio Benelli. O acesso dos profissionais de imprensa será permitido apenas durante os primeiros 15 minutos do treino. O restante da sessão será realizado com portões fechados.

Próximas partidas
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Serie C

15 de nov. de 2026

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Domingo, 15 de novembro, às 17h30: Ravenna-Forlì, pela Serie C, com transmissão pela Sky e pela NOW.

Written byGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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