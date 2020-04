Ronaldinho é o maior driblador que já vi, diz ex-atacante do Barcelona

Cristian Hidalgo, ex-companheiro do brasileiro, relembrou a parceria em entrevista exclusiva à Goal

Em entrevista exclusiva à Goal, Cristian Hidalgo, ex-atacante do , hoje jogando em Andorra, classificou Ronaldinho Gaúcho como o melhor driblador que ele já viu jogar e como responsável pelo sucesso dos catalães naquela época.

Vindo das categorias de base do Barça, Hidalgo dividiu os vestiários com o craque brasileiro em 2006, um dos principais momentos da carreira do Bruxo. "Ele era a alegria personificada, ele contagiou cada companheiro de equipe com sua risada. Estava sendo brincando com a gente, principalmente comigo", relembra Hidalgo ao contar uma história sobre Ronaldinho.

A alegria do brasileiro também era mostrada dentro de campo, o 'Rei dos Dibres', como ficou conhecido, driblava até seus companheiros: "Nunca vi um driblador melhor do que ele. Ele driblava todos nós durante os treinos", lembra o atacante.

Quando chegou à , Ronaldinho encontrou um Barcelona em crise, sem ser campeão há várias temporadas, foi ele um dos responsáveis, talvez o principal, por reerguer o time e, para Hidalgo, ele fez isso do mesmo jeito que sempre: com alegria. "Sem ele e sua aura positiva, Barca não teria sido tão bem sucedido na época", disse à Goal.

Em seu tempo de Barca, Hidalgo também teve a oportunidade de jogar com outro - que viria a ser - grande craque do futebol, Lionel Messi. Pela equipe principal os dois só estiveram junto sme 2006, mas passaram pelas categorias de base juntos.

Sobre o garoto que viria ser eleito seis vezes como melhor jogador do mundo, Hidalgo lembrou "Leo era um talento incrível. Todos no clube sabiam que um dia ele seria um jogador muito bom. Mas o melhor de todos os tempos... Não. Ninguém poderia prever isso".

Mas uma das imagens que fica é do garoto tímido e introvertido, mas só até começar a marcar - os hoje tão comuns - gols "Ele era muito tímido, muito introvertido. Na verdade ele só falava quando era necessário. Como ele jogou mais e começou a marcar gols, ele descongelou um pouco e brincou mais".