Ronaldinho diz que Messi não é o melhor da história: "há Pelé, Maradona, Ronaldo"

Em entrevista no México, craque brasileiro falou sobre as comparações que existem entre jogadores de diferentes épocas e de seu ex-companheiro Messi

Para você, Messi é o melhor de todos os tempos? Alguns acham que sim, outros tantos que não. Ronaldinho está nesta segunda categoria. Em entrevista no jogo comemorativo "Partida de la paz", no , o craque falou sobre o que ele pensa das comparações entre jogadores e de sua relação com Lionel Messi. Confira:

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

De acordo com Ronaldinho: "Não posso dizer que Messi é o melhor da história porque existem Pelé, Maradona e Ronaldo. Da sua época, sim, ele é o melhor." O craque ainda afirmou "não gostar dessas comparações", como uma espécie de apelo para que aproveitemos os craques sem precisar os comparar uns com os outros.

Porém, as comparações são inevitáveis, e de novo o insucesso do argentino em sua seleção vem a tona : os três nomes citados por Ronaldinho decidiram e conquistaram Copas do Mundo, e Messi ainda não possui esse título em seu vasto currículo. Possui, no entanto, seis Bolas de Ouro, e é o jogador que mais conquistou a honraria.

Sobre o prêmio conquistado por Messi, neste último dia 2 de dezembro . Ronaldinho afirmou: "estou feliz que ele venceu a Bola de Ouro, é um amigo querido e um símbolo do ." Como podemos ver, para o craque brasileiro, amigos amigos, opiniões de melhores da história à parte.