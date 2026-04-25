Ronaldinho diz que Brasil está "muito bem" e torce por Neymar na Copa do Mundo: "Um dos maiores talentos do futebol mundial"

Ronaldinho Gaúcho mostrou otimismo com a seleção brasileira na reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao GE, o ex-camisa 10 elogiou o momento da equipe, destacou a qualidade do elenco e afirmou que estará na torcida pelo hexa no torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Vejo o Brasil muito bem. Tem grandes jogadores e estamos na torcida para que faça uma boa preparação, para que chegue bem. Como torcedor, fã número um, vou estar lá torcendo muito”, disse.

Além da confiança na equipe, Ronaldinho também comentou a possibilidade de Neymar integrar a lista final de convocados. O ex-jogador ressaltou a admiração pelo atacante, mas ponderou que a decisão final cabe ao técnico Carlo Ancelotti. O italiano, anteriormente, afirmou que chamaria o atleta de Santos para a Copa do Mundo se ele estivesse "100% fisicamente".

“A gente não sabe a cabeça do treinador. Ele tem os planos dele. Eu, particularmente, sou amigo e acho que é um dos maiores talentos do futebol mundial. Torço para que ele vá porque acho que pode ajudar muito, mas isso é uma decisão do treinador e a gente tem que respeitar”, afirmou Ronaldinho Gaúcho.

Neymar segue como uma das principais dúvidas da seleção para a Copa de 2026. Depois de conviver com problemas físicos nas últimas temporadas, o camisa 10 tenta recuperar ritmo e convencer a comissão técnica de que pode ser peça importante no Mundial. Desde sua chegada ao Santos, em 2025, Neymar acumula 15 gols e sete assistências em 38 jogos. Só em 2026, são quatro gols marcados e três assistências dadas em 10 partidas disputadas.

Pela seleção brasileira, Ronaldinho Gaúcho entrou em campo 97 vezes, marcou 33 gols e distribuiu seis assistências. O ex-meia também fez parte do elenco pentacampeão da Copa do Mundo em 2002.