Ronaldinho defende PSG de críticas: "os melhores estão juntos, por que mudar tudo?"

Um dos grandes jogadores da história do PSG, Ronaldinho defendeu a equipe da capital francesa após as fortes críticas sofridas pelo clube nos últimos meses, após eliminações na Copa da França e Liga dos Campeões.

O clube, composto por grandes jogadores, como Neymar, Messi, Mbappé e Sergio Ramos, tem sido criticado pelo mal andamento nas competições europeias e não conseguir alcançar o título da Champions League mesmo com as estrelas na equipe.

O ex-jogador brasileiro disse que não entende as críticas feitas pela mídia e torcida do PSG, já que a equipe é composta por ótimos atletas: "Eu não entendo, porque existem os grandes jogadores. E você quer mudar tudo? O que você quer ter, os piores jogadores do mundo?", indagou à RMC Sports.

"Temos que esperar que eles entendam essa nova forma de viver e jogar futebol. E o resto virá aos poucos. Essa adaptação é normal, fazer bem as coisas".

Neymar foi um dos grandes nomes criticados pela torcida parisiense, que não tem apoiado o brasileiro. Ronaldinho declarou estar do lado do jogador: "Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Ele teve várias lesões este ano. Quando está 100%, é um jogador muito especial para este time."

Assim como Ney, Ronaldinho ainda elogiou Mbappé e disse que "o importante é a felicidade" do jogador, com relação as hipóteses de transferência do francês para o Real Madrid na próxima janela.