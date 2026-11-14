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O ex-craque brasileiro Ronaldinho considera que seu jovem compatriota Endrick possui as qualidades necessárias para brilhar em qualquer equipe do mundo, afirmando que ele será um reforço de peso tanto para o Milan quanto para a Roma, caso se transfira para um dos dois durante a próxima janela de transferências de inverno. Ele também expressou grande confiança na capacidade de Carlo Ancelotti de alcançar conquistas marcantes com a seleção brasileira.

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Ronaldinho falou, em entrevista ao jornal "La Gazzetta dello Sport", da Itália, sobre o futuro de Endrick, cujo nome foi recentemente associado a uma possível saída do Real Madrid e a uma transferência para um dos dois grandes do futebol italiano, Milan ou Roma, em janeiro.

O atacante brasileiro, de 20 anos, não teve oportunidades regulares de atuar pelo Real Madrid na atual temporada, tendo disputado apenas 7 partidas em diferentes competições, nas quais marcou um único gol, diante da Roma.

Sobre a possibilidade de seu compatriota se transferir para o Campeonato Italiano, Ronaldinho não hesitou em elogiar suas qualidades, afirmando que ele é capaz de brilhar com a camisa do Milan ou da Roma, ou mesmo em qualquer outro clube do mundo.

Disse o ex-craque de Barcelona e Milan: "Com certeza, ele pode jogar em qualquer lugar do mundo. Teve experiências em diversos campeonatos e apresentou bons níveis na França, no Brasil e na Espanha. Ele ainda é muito jovem e tem capacidade para ter sucesso".

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Em outro contexto, Ronaldinho se prepara para voltar aos campos e disputar sua primeira partida oficial em mais de 10 anos, depois de se juntar ao Ravenna, da Itália, que disputa a terceira divisão, visando participar do confronto contra o Forlì, em um dérbi local que reúne as duas equipes.

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O craque brasileiro chegou à Itália ontem, sexta-feira, para realizar sua primeira sessão de treino com os novos companheiros, preparando-se para sua aguardada aparição na partida, com as previsões apontando para sua participação por pelo menos 30 minutos.

Esse retorno ocorre no âmbito de uma parceria comercial mais ampla com Ignazio Cipriani, presidente do Ravenna, mas representa, ao mesmo tempo, um retorno excepcional de Ronaldinho ao clima das competições oficiais, já que sua última partida oficial remonta a 2015.

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Ronaldinho encerrou sua fala elogiando Ancelotti, atual técnico da seleção do Brasil, demonstrando confiança em sua capacidade de levar a seleção canarinho a grandes conquistas no período que se aproxima.

Disse a esse respeito: "Ele é o melhor treinador do mundo, e estou confiante de que conquistará grandes coisas".

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Vale lembrar que Ancelotti assumiu o comando da seleção do Brasil em maio de 2025 e liderou a Seleção na fase final da Copa do Mundo no verão passado, mas se despediu cedo da competição nas oitavas de final, após a derrota para a Noruega, fazendo o Brasil fracassar em alcançar as quartas de final pela primeira vez desde 1990.

O contrato do treinador italiano com a seleção brasileira vai até 2030, o que significa que se espera que ele comande a equipe na próxima edição da Copa do Mundo.