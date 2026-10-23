O craque brasileiro Ronaldinho voltará a calçar as chuteiras aos 46 anos. O clube italiano Ravenna, no qual a lenda brasileira adquiriu uma participação e cuja marca "R10" se tornou fornecedora oficial de suas camisas, anunciou que o vencedor da Bola de Ouro de 2005 disputará seus primeiros minutos com a equipe no próximo dia 15 de novembro, durante o clássico contra o Forlì, pela terceira divisão italiana.

Um acordo havia sido alcançado em agosto passado prevendo a participação do ex-armador do Paris Saint-Germain e do Barcelona em pelo menos uma partida oficial com a camisa da equipe.

O Ravenna afirmou em comunicado oficial: "A tão aguardada data foi finalmente definida. No domingo, dia 15 de novembro, às 17h30, a lenda brasileira vestirá a camisa do Ravenna no clássico contra o Forlì. Esta partida atrairá os olhares do mundo para o estádio Bruno Benelli".

O clube italiano acrescentou em seu comunicado: "Há jogadores de quem nos lembramos por suas conquistas, e outros pela magia que proporcionaram. Ronaldinho pertence àquela categoria rara de ídolos capazes de transformar o futebol em puro prazer, com um movimento inesperado, um toque genial e um sorriso que uniu estádios inteiros e gerações de torcedores. No dia 15 de novembro, a emoção estará fortemente presente, impulsionada pela paixão dos torcedores do giallorossi e pelo clima incandescente de um clássico profundamente enraizado na identidade da cidade".

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Vale lembrar que Ronaldinho é considerado um dos maiores craques do futebol do início do milênio, foi coroado com a Bola de Ouro em 2005 e conquistou diversos títulos com o Barcelona, o Milan e a seleção brasileira, incluindo a Copa do Mundo de 2002 e a Liga dos Campeões da Europa.