Ronald Koeman toma uma decisão sobre Memphis Depay e Crysencio Summerville para a estreia na Copa do Mundo contra o Japão

Como Koeman já havia dado a entender na coletiva de imprensa na noite de sábado, Bart Verbruggen foi considerado apto o suficiente para começar como goleiro. O goleiro sofreu com dores no quadril na semana passada, mas poderá entrar em campo contra o Japão.

Para a defesa, o técnico opta por uma formação conhecida. Denzel Dumfries começa como lateral-direito, enquanto Jan Paul van Hecke e Virgil van Dijk formam a zaga central. Micky van de Ven ocupa a lateral esquerda.

No meio-campo, Koeman também mantém os nomes habituais. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders voltam a formar o coração da equipe.

No ataque, o técnico teve que tomar uma decisão principalmente em relação a Memphis Depay. O atacante está em condições físicas para começar, mas Koeman opta por uma formação diferente para o seu ataque. Na ala direita, Crysencio Summerville é o escolhido, enquanto Cody Gakpo começa pela esquerda. Devido à ausência de Depay, Donyell Malen será o atacante titular contra o Japão.

Às 22h, horário da Holanda, Holanda e Japão dão início à sua Copa do Mundo no AT&T Stadium, em Arlington.

Escalação da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo.

Escalação do Japão: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Kubo, Doan, Maeda, Nakamura; Kamada, Sano; Ueda.