Ronald Koeman revela quais são os dois jogadores que estão na sua lista de reservas para a Copa do Mundo

Ian Maatsen e Lutsharel Geertruida estão na lista de reservas. Os dois zagueiros entrarão em cena caso Jurriën Timber não esteja em condições de jogar a Copa do Mundo a tempo, conforme afirmou o próprio Ronald Koeman na coletiva de imprensa desta quarta-feira.

Timber vem lutando há algum tempo contra uma lesão no tornozelo e ainda não se sabe se ele poderá jogar no próximo sábado na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

Caso a recuperação demore mais, há a possibilidade de Timber não ser convocado. Maatsen (Aston Villa) e Geertruida (Sunderland) entram então em cena. Eles estão na lista de reservas.

Memphis ainda joga uma partida com o Corinthians na noite de quarta-feira. Caso ele tenha uma recaída ou se lesione nessa partida, Koeman afirma que não convocará um substituto.