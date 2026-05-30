Ronald Koeman revela: esses dois fatores são decisivos para o seu futuro na seleção holandesa

Ronald Koeman ainda não tomou nenhuma decisão sobre seu futuro como técnico da seleção holandesa. Foi o que ele afirmou no programa Evers & Co, da Rádio 538.

O contrato de Koeman com a KNVB vai até 31 de julho, mas não há pressa para uma decisão sobre o futuro. O diretor Nigel de Jong já havia indicado recentemente, em uma coletiva de imprensa, que as conversas só serão retomadas após a Copa do Mundo.

A KNVB adoraria continuar com Koeman, embora o próprio técnico ainda não tenha tomado sua decisão. “Não há vaga para mim”, disse De Jong. “Estou muito satisfeito com Ronald e com a dinâmica que ele tem com o grupo de jogadores.”

Dois fatores são, em última análise, determinantes para sua escolha, conta Koeman à Rádio 538. “Vou basear minha decisão em dois pontos: primeiro, como está a saúde de Bartina (sua esposa, red.), e segundo, como será o andamento desta Copa do Mundo. O que a KNVB quer e, no fim das contas, o que eu também quero.”

Já se sabe há algum tempo que Bartina, esposa de Koeman, luta contra um câncer de mama crônico. No final do ano passado, foram detectadas metástases no fígado, mas os tratamentos recentes parecem estar surtindo efeito.

De qualquer forma, a situação está estável o suficiente para que Koeman viaje para os Estados Unidos no mês que vem. No dia 3 de junho, a seleção holandesa joga a partida de despedida contra a Argélia; um dia depois, embarca para os Estados Unidos.

Quando perguntam novamente a Koeman se ele ainda será o técnico da seleção após a Copa do Mundo, ele permanece evasivo. “Ainda é uma incógnita, não tomei uma decisão definitiva.”