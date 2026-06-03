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Ronald KoemanNOS
Siep Engelen

Traduzido por

Ronald Koeman revela a reação de Memphis Depay ao saber que seria reserva contra a Argélia

Holanda x Argélia
Holanda
Argélia
Amistosos
R. Koeman
M. Depay

Ronald Koeman falou à NOS sobre a escalação titular da seleção holandesa contra a Argélia. O técnico optou por escalar Crysencio Summerville como titular e deixou Memphis Depay, que ainda não está totalmente recuperado, no banco. 

“Espero que Summerville crie perigo”, disse Koeman. “Ele sabe jogar tanto pela lateral quanto pelo meio. Espero que ele tenha domínio de bola e também consiga mostrar sua velocidade.” 

“Ele também terá que mostrar sua ética de trabalho, mas isso geralmente não é problema para ele. Mesmo sem a bola e em momentos de pressão, ele mantém a posse de bola. Essas são algumas qualidades que são importantes para um atacante.” 

Koeman teve, portanto, que desapontar Memphis, já que escolheu Donyell Malen para a ponta do ataque. “Se foi difícil para o Memphis ouvir isso? Acho que sim. Ele preferiria ser titular. Também entendo isso.” 

“Conversei muito bem com o Memphis”, explica Koeman. “Também considerando a situação em que ele se encontra. O que pode e deve melhorar. Mas isso é lógico, tendo em vista o período de lesão.” 

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Ainda assim, segundo Koeman, a situação do maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa parece muito boa. “Tenho esperança e acredito que, ainda faltando doze dias, ele estará totalmente apto para a partida contra o Japão.” 

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