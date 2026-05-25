Ronald Koeman receberá uma resposta definitiva sobre Memphis Depay pouco antes da convocação para a Copa do Mundo

Memphis Depay voltou a jogar pelo Corinthians na noite de domingo. O atacante retornou após dois meses de ausência e atuou por meia hora contra o Atlético Mineiro. Zakarya Labyad marcou o único gol da vitória por 1 a 0.

Memphis não começou como titular. Yuri Alberto ocupou a posição de atacante desde o início da partida. Alberto foi decisivo logo aos cinco minutos: após uma rápida jogada combinada, ele colocou Gustavo Vernes cara a cara com o goleiro, mas este chutou para fora.

Após uma hora de jogo, Memphis substituiu André Luiz. O holandês perdeu os últimos oito jogos do Corinthians no campeonato devido a lesões. Por isso, ainda era uma incógnita se o holandês conseguiria chegar à Copa do Mundo.

O maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa parecia querer enviar um recado ao técnico Ronald Koeman. Memphis esteve muito ativo na última meia hora. O atacante teve muitas participações com a bola e, com suas investidas profundas, causou confusão na defesa do Atlético. A ESPN já havia informado na sexta-feira que o holandês teria minutos em campo, embora estes provavelmente fossem limitados.

Aos 88 minutos, surgiu o importante e, acima de tudo, libertador gol de Labyad. Após um longo ataque, a bola chegou a Matheuzinho, que com um cruzamento alto encontrou o marroquino. Labyad dominou a bola diretamente com a sola e chutou forte para marcar o gol da vitória.

Para o atacante, era fundamental recuperar o ritmo, já que Koeman havia afirmado em março que só levaria Memphis para a Copa do Mundo se ele estivesse em forma. Mais tarde, ele voltou atrás, dizendo que mesmo um Memphis que não estivesse totalmente em forma poderia ser valioso.

Memphis voltou de uma lesão na coxa que o mantinha afastado dos gramados desde março. Para ele, resta torcer para que Koeman o considere em forma o suficiente, para que o atacante consiga garantir uma vaga na seleção holandesa para a Copa do Mundo. Koeman anunciará sua convocação na quarta-feira.

