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Jurrien Timber Ronald KoemanIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

Ronald Koeman recebe um sinal bem claro de Mikel Arteta sobre a condição física de Jurriën Timber

Holanda
Arsenal
J. Timber
R. Koeman
M. Arteta

Jurriën Timber integra a lista de convocados do Arsenal para a final da Liga dos Campeões, no sábado. Isso foi confirmado pelo técnico Mikel Arteta nesta sexta-feira, em uma coletiva de imprensa. 

Desde 14 de março, o jogador com 23 convocações pela seleção holandesa não disputava nenhuma partida. Timber passou por um longo processo de recuperação, e isso agora deu frutos. 

Timber foi considerado apto o suficiente para viajar com o Arsenal para a partida mais importante da temporada. Ele volta a integrar a lista de convocados pela primeira vez em mais de dois meses. 

Mais ainda, segundo Arteta, ele está em condições de ser titular contra o Paris Saint-Germain. “Sim, cem por cento”, foi a resposta do técnico espanhol à pergunta se Timber poderia ser titular. 

Para Arteta e o Arsenal, essa é uma ótima notícia, já que Ben White está lesionado e, portanto, não estará disponível contra o PSG no sábado. 

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Além disso, os desdobramentos serão recebidos com satisfação por Ronald Koeman. O técnico da seleção holandesa incluiu Timber em sua lista de 26 convocados para a Copa do Mundo, sem ter qualquer certeza de que ele estaria em forma a tempo para o início do torneio mundial. 

Ian Maatsen e Lutsharel Geertruida estavam na lista de reservas, mas parece muito provável que a dupla não seja mais convocada. Eles só seriam chamados para a seleção caso Timber, inesperadamente, sofresse uma recaída.

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