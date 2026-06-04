Ronald Koeman recebe um conselho surpreendente: eis por que a seleção holandesa não deve terminar em primeiro lugar no Grupo F da Copa do Mundo

A seleção holandesa não precisa terminar em primeiro lugar no grupo. Pelo menos, essa é a convicção de Dennis te Kloese. Em entrevista ao De Telegraaf, o diretor do Feyenoord, que está de saída, explica o motivo.

O Grupo F é onde tudo deve acontecer inicialmente para a Oranje. Em um grupo com Japão, Suécia e Tunísia, os primeiros segundos colocados, e talvez até mesmo o terceiro, avançam para as oitavas de final. Se a Holanda deve avançar como vencedora do grupo, é uma questão em aberto.

O vencedor do Grupo F jogará, na primeira fase eliminatória, em Monterrey, no México. Isso tem uma grande desvantagem, segundo Te Kloese. “Lá faz um calor insuportável treze dos doze meses do ano. Portanto, é melhor não ser o vencedor do grupo na Copa do Mundo”, diz ele.

“De maio a setembro, a temperatura costuma ficar em 40 graus ou mais”, continua Te Kloese. “É uma cidade com 8 milhões de habitantes, situada entre montanhas muito altas. Eu ficaria longe de lá.”

Te Kloese sabe do que fala, pois trabalhou por muito tempo no México antes de sua passagem pelo Feyenoord. Na época, foi no Chivas Guadalajara, mas o clima lá é semelhante. A partir de 1º de julho, Te Kloese dará continuidade à sua carreira no CF Monterrey.

No entanto, ele já está no México, para começar a procurar escolas e casas com a família. Depois disso, ele ainda terá a oportunidade de assistir a alguns jogos da Copa do Mundo. Como o da seleção holandesa contra o Japão, em Dallas, nos Estados Unidos.

“Mas viajar de um lado para outro entre o México e os EUA pode ser algo demorado. Entrar e sair do país não é mais tão fácil hoje em dia”, conclui ele.