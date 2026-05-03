Ronald Koeman reage ao vivo ao “doloroso” novo caso de lesão do candidato a atacante da seleção holandesa

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, comentou no domingo, durante a transmissão do programa Studio Voetbal, sobre a nova lesão de Emmanuel Emegha. O atacante do RC Strasbourg saiu de campo no início da noite, durante a partida contra o Toulouse, devido a uma lesão no tendão da coxa. Koeman classificou a notícia como “dolorosa” e confirmou que o ex-jogador do Sparta de Amsterdã era um forte candidato a integrar a seleção para a Copa do Mundo.

Emegha vem lutando contra lesões durante a maior parte da temporada, o que fez com que, apesar de seu papel como capitão, ele tenha sido poupado nos últimos tempos. O técnico Gary O'Neil só colocou Emegha em campo no domingo a dez minutos do fim.

Nesses dez minutos, tudo deu errado para Emegha. O'Neil já confirmou que Emegha perderá a partida de volta das semifinais da Liga Conferência contra o Rayo Vallecano na quinta-feira, mas na França teme-se que Emegha, que visivelmente sentia muita dor, fique de fora por um tempo.

Assim, suas chances de participar da Copa do Mundo parecem muito pequenas. “Não foi por acaso que entrei em contato com ele na sexta-feira, por volta do meio-dia”, conta Koeman. “Porque queríamos ir vê-lo novamente, para verificar se ele está em forma e bem o suficiente para pensarmos em levá-lo para a Copa do Mundo.”

“Então ele disse: ‘Não vou começar.’ E ele realmente não começou; acho que jogou apenas dez minutos. E nesses dez minutos, ele se lesionou novamente. Foi o que ouvi, eu nem sabia disso.”

O analista Pierre van Hooijdonk considera a notícia “muito amarga”, porque Emegha possui “outras qualidades” que seus concorrentes não têm. “Muito profundidade, velocidade. Fisicamente também é forte.” Koeman concorda com isso. “Mas também é uma temporada com muitas lesões.”

"É sempre doloroso quando você está se preparando para um torneio final e tem chances de participar, e então se lesiona novamente. Isso vale para ele agora, mas também vale para outros jogadores. Se você sofre uma lesão muscular neste período e fica fora por cinco, seis semanas... Infelizmente, isso significa ficar de fora do torneio final", afirmou Koeman.