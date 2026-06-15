Ronald Koeman foi bastante severo na coletiva de imprensa após o jogo Holanda x Japão (2 a 2). Valentijn Driessen, em particular, foi repreendido pelo técnico da seleção holandesa.

“Bem, o segundo gol foi muito infeliz”, começa Koeman, com realismo. “Talvez possamos defender um pouco melhor, em termos de como nos posicionamos na linha. Para entrar na disputa naquele momento.”

“No primeiro gol, também acho que isso não pode acontecer, a forma como eles acabam deixando alguém livre na área de 16 metros… Como não pressionamos ali e não bloqueamos a bola, acho que jogamos mal na defesa.”

Em seguida, Driessen pergunta a Koeman se ele é um pouco mais crítico com os jogadores. “No vestiário, eu disse o que estou dizendo aqui. Se vocês são críticos, isso é muito bom, mas isso não significa que eu também tenha que ser. Eu sou crítico, mas vocês vão um pouco além.”

Em seguida, Koeman se vinga de Driessen. “Summerville também não era ponta direita, você também esperava isso, não é? Ok”, ri Koeman. “Você também não gostou dele? Você também não achou que ele jogou bem?”, pergunta Koeman a Driessen.

Com isso, ele se refere à pergunta crítica de Driessen em uma coletiva de imprensa anterior, na qual o jornalista questionou em que se baseava a escolha de Summerville como ponta direita. Afinal, Summerville jogou a temporada inteira como ponta esquerda no West Ham United.

“Ah, você achou que ele jogou bem hoje?”, continua o técnico dirigindo-se a Driessen. “Então, pelo menos uma vez, estamos de acordo, haha. Claro que dá para e precisa melhorar, mas enfim, o primeiro jogo contra o Japão… Eu considero o Japão mais forte do que muitos de vocês”, conclui ele.