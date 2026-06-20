Ronald Koeman está extremamente impressionado com Crysencio Summerville. O atacante de 24 anos da seleção holandesa entrou em campo no sábado à noite contra a Suécia (vitória por 5 a 1) e desempenhou um papel importante, marcando um gol e dando uma assistência.

Summerville ainda havia sido titular na partida anterior, contra o Japão. Contra a Suécia, ele começou no banco, mas, no intervalo, substituiu Donyell Malen, que vinha tendo um desempenho abaixo do esperado. Este último havia começado o torneio como atacante, mas foi substituído já aos 45 minutos do primeiro tempo, atuando como ponta-direita contra a Suécia no sábado.

“Isso é difícil”, afirmou Koeman após a partida à NOS sobre o papel de Malen. “Mas é futebol de alto nível, e espera-se que haja desempenho coletivo.”

“E, claro, conversei com o Donyell sobre o motivo pelo qual ele foi jogar pela direita, mas com muita liberdade para cortar para dentro. Porque não é um ponta-direita clássico na posse de bola, que mantém a linha. Então, ele podia tomar suas próprias decisões nessa posição.”

Além disso, a falta de gols influenciou na decisão de Koeman de substituir Malen, conta ele. “Claro. Isso também faz sentido, todo mundo entende. Mas ele não é o bode expiatório, pois talvez na próxima partida ele volte a jogar como atacante.”

Summerville foi, portanto, o substituto de Malen, e Koeman está muito satisfeito com ele. “Acho Cry Summerville fantástico em várias formas de jogar pela direita. Como reserva, mas também como titular.”

“Ele traz velocidade, é claro, mas também é muito inteligente entre as linhas e mantém a posse de bola. Na minha opinião, em um dos últimos gols, ele também passou a bola no momento certo e, às vezes, sabe segurar a bola na hora certa. É um prazer vê-lo jogar”, conclui o técnico da seleção.