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Ronald KoemanVandaag Inside
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Ronald Koeman não sabe o que responder a uma pergunta crítica: “Não, não me arrependo nem um pouco”

R. Koeman
Países Baixos
Copa do Mundo

A seleção holandesa perdeu a vantagem no confronto contra o Japão pela Copa do Mundo nos últimos instantes (2 a 2). O jogo parecia estar mudando após as substituições feitas pelo técnico Ronald Koeman, que, após a partida, afirmou não se arrepender de suas decisões.

A Oranje vencia por 2 a 1 e controlava o jogo. Após o belo gol de Crysencio Summerville, Koeman decidiu fazer substituições. Summerville, Donyell Malen e Tijjani Reijnders saíram de campo para dar lugar a Memphis Depay, Teun Koopmeiners e Quinten Timber.

Depois disso, o Japão ganhou muito mais controle do jogo e criou mais perigo, principalmente pelas laterais. O gol de empate acabou surgindo de um escanteio. A cabeçada de Koki Ogawa foi desviada por Daichi Kamada para trás de Bart Verbruggen.

“Não, não me arrependo disso”, respondeu Koeman quando questionado se se arrependeu das substituições. “Não achei que tivéssemos perdido a iniciativa após as substituições. Sempre que marcávamos, via-se que o Japão mudava a forma de jogar. Eles não pressionaram no primeiro tempo como de costume.”

“Provavelmente fizeram isso por respeito ou medo. Mas eles pressionaram quando ficaram atrás no placar. Também no 1 a 0 tivemos problemas defensivos e jogamos com velocidade no ataque”, Koeman não concorda com a sugestão de que a Oranje perdeu velocidade após as substituições e, com isso, desperdiçou chances de atacar no contra-ataque quando o placar estava 2 a 1.

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HOL
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Suécia
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“Não sofremos muita pressão pelas laterais. Se você analisar os gols, não foi bom o modo como sofremos o primeiro gol. E o segundo foi azarado. O futebol às vezes é estranho. No momento em que o Japão empatou em 2 a 2, eles também passaram a defender de repente. Então, não, não me arrependo.”

Koeman é então questionado sobre o desempenho individual de Donyell Malen, mas se recusa a destacar o atacante individualmente. “Estou satisfeito com a equipe, com a forma como jogamos em algumas fases. É claro que há coisas que podemos fazer melhor.”

“É decepcionante não vencer o jogo, mas acho que subestimamos o adversário. A força do adversário, é isso que acho”, disse Koeman. A seleção holandesa volta a entrar em campo no dia 20 de junho. O adversário será a Suécia.

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