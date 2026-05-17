Ronald Koeman Júnior revela por que foi justamente ele quem cobrou o pênalti decisivo na partida entre FC Volendam e Telstar

Ronald Koeman tornou-se o grande herói do Telstar na tarde de domingo. O goleiro proporcionou imagens únicas ao cobrar o pênalti decisivo nos últimos segundos da partida, garantindo o 1 a 2 contra o FC Volendam. Em entrevista à ESPN após o jogo, ele afirma que não teve nenhuma dúvida.

“Quando era jovem, já tinha cobrado um pênalti e acabei errando”, começa Koeman Júnior em conversa com Hans Kraay Júnior. “Mas agora acertei em cheio, cara. Olhando por esse ângulo, isso é simplesmente incrível.”

“Olha, sabe como é… Na primeira metade da temporada, tivemos dois pênaltis e perdemos os dois. Naquela partida fora de casa contra o Sparta, Anthony (Correia, red.) veio falar comigo no intervalo perguntando se eu queria cobrar caso tivéssemos um.”

“Então eu disse: ‘Claro, por que não?’ Só que durante todo esse tempo não tivemos nenhum pênalti. Tivemos um em casa contra o Go Ahead pela copa, mas naquela ocasião eu estava lesionado. Então foi o Jeff (Hardeveld, red.) quem cobrou. Bem, essa foi a primeira vez que pude cobrar um pênalti.”

“Sim, de fato fiz história, mas naquele momento você não pensa nisso”, disse Koeman Júnior. “Como estava o coração? Sim, tudo bem. Olhei para o treinador pensando: ‘Será que devo cobrar?’ Porque sou o número 1 na lista, mas naquele momento o placar estava 1 a 1.”

“Então ele disse: ‘Claro, vai em frente’. Foi emocionante, mas felizmente acertei bem. Se eu tivesse errado, isso poderia custar-me o cargo. Mas, felizmente, não foi o caso.”

Com o pênalti convertido por Koeman Júnior e, consequentemente, a vitória, o Telstar garantiu mais um ano na Eredivisie. O Volendam terminou em décimo sexto lugar e terá que lutar pela permanência nos play-offs. O adversário será o Willem II.