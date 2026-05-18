Ronald Koeman Jr. irá acompanhar a seleção holandesa na Copa do Mundo? O técnico da seleção dá a resposta

Ronald Koeman não levará seu filho, Ronald Koeman Júnior, para a Copa do Mundo neste verão. O técnico da seleção confirmou isso na noite de segunda-feira no programa Rondo, do canal Ziggo Sport.

Koeman Júnior teve uma participação regular nesta temporada pelo Telstar, que conseguiu se manter com mérito na VriendenLoterij Eredivisie. O goleiro de trinta anos disputou 37 das 39 partidas possíveis do Telstar nesta temporada. No domingo, contra o FC Volendam, ele chegou a marcar um gol de pênalti.

Em parte por isso, surgiram cada vez mais sugestões para levar o filho do técnico da seleção para a Copa do Mundo no próximo verão, seja como quarto goleiro ou não.

Na segunda-feira, o técnico da seleção, Koeman, será questionado sobre isso no programa Rondo. “Estamos avaliando a possibilidade de levar um quarto goleiro. Seja na convocação, ou mesmo fora dela”, ele começa sua resposta.

Isso porque os países têm permissão para levar jogadores extras para a Copa do Mundo, fora da seleção. Eles poderiam, por exemplo, ser utilizados durante os treinos, mas também podem ser adicionados à seleção caso alguém se lesione durante o torneio.

À pergunta do apresentador Wytse van der Goot se esse quarto goleiro poderia ser seu filho, Koeman responde rindo: “Não. Ele vai curtir as férias.”

A convocação da Holanda para a Copa do Mundo será anunciada na próxima quarta-feira. A fase final do torneio mundial começa para a Oranje no dia 14 de junho, contra o Japão.