Ronald Koeman: ídolo da Holanda é hospitalizado por problema cardíaco

Ex-zagueiro do Barcelona é o atual técnico da seleção holandesa e treinou times da Premier League

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman está internado em um hospital em Amsterdam com problemas cardíacos, foi o que confirmou seu agente, Rob Jansen. Ele afirmou, porém, que o estado de saúde do lendário ex-zagueiro é estável.

A esposa de Koeman, Bartina, disse ao jornal De Telegraaf, que o treinador se sentiu mal nesse domingo (03) e logo correu para o hospital. A ajuda veio rápido e ele não sofreu nenhum problema maior, e ele deve estar pronto para voltar à casa na segunda-feira.

Já o agente do técnico disse ao NOS Journaal que Koeman não se sentiu bem após sair para pedalar e começou a sentir dores no peito. Quando voltou para casa, já foi levado direto ao hospital.

Mais artigos abaixo

Mais times

Koeman é considerado um dos maiores defensores da história do futebol. Seu nome circula ao lado de lendas como Maldini, Baresi e tantos outros. Exímio cobrador de falta, Koeman é o defensor com mais gols na história do futebol. Foram 253 vezes que balançou as redes adversárias.Teve passagens importantes pelo , Eindhoven e pelo Barça. Em 1992, quando o Barça conquistou seu primeiro título europeu, o único gol do jogo foi marcado por Koeman, de falta, na final contra a .