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Daily Loos

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Ronald Koeman explica por que Jeremie Frimpong não foi convocado para a seleção holandesa para a Copa do Mundo

Holanda
Copa do Mundo
J. Frimpong
R. Koeman
C. Summerville

Jeremie Frimpong não foi convocado pelo técnico Ronald Koeman para a Copa do Mundo do próximo verão. Na coletiva de imprensa, Koeman explicou por que o zagueiro e atacante do Liverpool ficará de fora.

O técnico foi questionado se a ausência de Frimpong estava relacionada a uma lesão. Não é o caso, mas sua propensão a lesões teve um papel importante.

“É um reflexo desta temporada, em que ele se lesionou com frequência. A última vez foi contra o Equador, quando ele entrou como reserva e saiu de campo rapidamente. Isso já aconteceu várias vezes. É uma questão física”, afirmou Koeman.

No entanto, não foi apenas a propensão a lesões que influenciou a decisão. “Mas também escolhi outra pessoa para a lateral direita”, acrescentou o técnico da seleção.

Com isso, Koeman se refere a Crycensio Summerville. “Sim. Para mim, não é nenhuma surpresa, porque eu já queria convocá-lo em março. Naquela época, ele estava lesionado. Agora ele está de volta e jogou integralmente as últimas partidas pelo seu clube — que, infelizmente, foi rebaixado. Gosto de jogadores que são confiáveis no futebol”, explica Koeman.

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“Achamos que ele também pode jogar muito bem na lateral direita; já vimos isso. Mas ele tem uma ética de trabalho muito boa”, conclui.

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