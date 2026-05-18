Ronald Koeman está considerando incluir na seleção holandesa para a Copa do Mundo um jogador que ainda não disputou nenhuma partida pela seleção

Entre outros, Quilindschy Hartman, Ian Maatsen, Devyne Rensch, Emmanuel Emegha e Sven Botman ainda têm chances de integrar a seleção holandesa na Copa do Mundo. O jornal Algemeen Dagblad apurou que esses cinco jogadores fazem parte da lista preliminar de quarenta convocados para a Copa do Mundo.

O técnico Ronald Koeman anunciará sua seleção definitiva para a Copa do Mundo na próxima quarta-feira. Inicialmente, o plano era fazer isso já na segunda-feira, mas Koeman decidiu esperar mais dois dias.

“Ao ganhar dois dias a mais, temos mais certeza de que os jogadores que vamos selecionar terminaram bem a fase final do campeonato”, explicou ele recentemente em um comunicado à imprensa. “Além disso, isso nos dá a oportunidade de, durante os dias de treino (25, 26 e 27 de maio), ver, conversar e avaliar pessoalmente em Zeist vários jogadores que estão na disputa pela seleção final.”

Koeman já elaborou, portanto, uma lista dos quarenta jogadores que ainda têm chances. No final, catorze desses jogadores terão que ser descartados, pois uma seleção para a Copa do Mundo pode ter no máximo 26 jogadores.

O AD divulgou na segunda-feira vários nomes que disputaram poucos jogos pela seleção, mas que estão na disputa para a Copa do Mundo. Entre eles estão Hartman (5 jogos pela seleção), Maatsen (1 jogo pela seleção), Rensch (2 jogos pela seleção), Emegha (2 jogos pela seleção) e Botman (0 jogos pela seleção).

Botman, em particular, chama a atenção, já que ele nunca atuou pela seleção holandesa. No entanto, o zagueiro de 26 anos do Newcastle United já foi convocado duas vezes, em 2020 e 2023.

A Copa do Mundo começa para a seleção holandesa no dia 14 de junho, contra o Japão. Mais tarde, na fase de grupos, a Suécia (20 de junho) e a Tunísia (na madrugada de 25 para 26 de junho) também serão adversárias.