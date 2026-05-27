Ronald Koeman divulgou a lista de 26 convocados da seleção holandesa para a Copa do Mundo. Memphis Depay, que no último fim de semana voltou a jogar pelo Corinthians pela primeira vez desde que se lesionou, parece estar em condições físicas adequadas. Jurriën Timber, ainda lesionado, também foi convocado.
Nas últimas semanas, na corrida para o anúncio da convocação, o foco estava principalmente nos jogadores que não estavam totalmente em forma. Por exemplo, Timber não jogava pelo Arsenal desde 14 de março, e Memphis e Justin Kluivert também continuam se esforçando ao máximo para ficarem totalmente aptos para a competição. Todos os três jogadores foram convocados.
Também houve muita atenção voltada para o estágio de treinamento de três dias em Zeist, onde Guus Til, Luciano Valente, Kees Smit, Mark Flekken, Quinten Timber e Noa Lang tiveram uma última chance de convencer o técnico da seleção. Desses seis, Til, Lang, Timber e Flekken estão na lista. Smit e Valente ficaram de fora. Jeremie Frimpong também não vai para a Copa do Mundo.
Outros nomes de destaque incluem Lutsharel Geertruida. Ele também não vai com a seleção holandesa. Por outro lado, Crysencio Summerville e Wout Weghorst estão na seleção.
A Copa do Mundo começa para a seleção holandesa no dia 14 de junho, com a primeira partida da fase de grupos contra o Japão. Em seguida, no Grupo F, virão confrontos com a Suécia e a Tunísia. Antes da fase final, a Oranje ainda enfrentará a Argélia e o Uzbequistão em amistosos.
Na tarde de quarta-feira, o técnico da seleção explicará detalhadamente as escolhas que fez. Às 14h45, ele participará da coletiva de imprensa em Zeist, que poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN.
Seleção completa da Holanda para a Copa do Mundo
Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)
Defensores: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur),
Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marselha), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)
Atacantes: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Manchester City), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)