Ronald Koeman divulgou a lista de 26 convocados da seleção holandesa para a Copa do Mundo. Memphis Depay, que no último fim de semana voltou a jogar pelo Corinthians pela primeira vez desde que se lesionou, parece estar em condições físicas adequadas. Jurriën Timber, ainda lesionado, também foi convocado.
Nas últimas semanas, na véspera do anúncio da convocação, o foco estava principalmente nos jogadores que não estavam totalmente em forma. Timber, por exemplo, não jogava pelo Arsenal desde 14 de março, e Memphis e Justin Kluivert também continuam se esforçando ao máximo para recuperar a forma ideal. Todos os três jogadores foram convocados.
Também houve muita atenção voltada para o estágio de treinamento de três dias em Zeist, onde Guus Til, Luciano Valente, Kees Smit, Mark Flekken, Quinten Timber e Noa Lang tiveram uma última chance de convencer o técnico da seleção. Desses seis, Til, Lang, Timber e Flekken estão na lista. Smit e Valente ficaram de fora. Jeremie Frimpong também não vai para a Copa do Mundo.
Outros nomes de destaque incluem Lutsharel Geertruida. Ele também não vai com a seleção holandesa. Por outro lado, Crysencio Summerville e Wout Weghorst estão na seleção.
A Copa do Mundo começa para a seleção holandesa no dia 14 de junho, com a primeira partida da fase de grupos contra o Japão. Em seguida, no Grupo F, virão confrontos com a Suécia e a Tunísia. Antes da fase final, a Oranje ainda enfrentará a Argélia e o Uzbequistão em amistosos.
Na tarde de quarta-feira, o técnico dará explicações sobre as escolhas feitas. Às 14h45, ele participará da coletiva de imprensa em Zeist, que poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN.
Seleção completa da Holanda para a Copa do Mundo
Nathan Aké (Manchester City), Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Manchester City), Robin Roefs (Sunderland), Marten de Roon (Atalanta), Crysencio Summerville (West Ham United), Guus Til (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Olympique de Marseille), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Wout Weghorst (Ajax) e Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion).