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Kees SmitImago
Siep Engelen

Traduzido por

Ronald Koeman dá uma explicação surpreendente sobre a exclusão de Kees Smit da seleção holandesa para a Copa do Mundo: “Você quer jogadores que…”

Holanda
Copa do Mundo
K. Smit
R. Koeman
M. de Roon

Ronald Koeman explicou à Rádio 538 por que Kees Smit não foi convocado para a seleção holandesa para a Copa do Mundo. O técnico admite que foi uma decisão particularmente difícil. 

“No fim das contas, é preciso fazer uma escolha”, disse Koeman ao vivo no programa de rádio Evers & Co. “Você escolhe Marten de Roon e não Kees Smit? São decisões difíceis, mas é preciso tomá-las.” 

Smit estreou pela seleção holandesa em março, no amistoso contra a Noruega (vitória por 2 a 1). Marten de Roon, por outro lado, não era convocado para a seleção holandesa desde março de 2024, mas agora está presente na Copa do Mundo devido à lesão de Jerdy Schouten. 

“É uma fase final, então é preferível ter jogadores que, por experiência própria, saibam como é”, explica Koeman sobre sua escolha por De Roon. O meio-campista da Atalanta também já participou do Euro 2020 e da Copa do Mundo de 2022. 

“Você também quer ter jogadores que aceitem seu papel”, continua o técnico da seleção. “Ele (Smit, red.) teria feito exatamente isso, se não tivesse jogado ou não pudesse começar.” 

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“Mas você leva em conta um pouco da hierarquia. Então, é preciso fazer escolhas. Isso é muito difícil, mas é assim que funciona”, conclui Koeman.

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