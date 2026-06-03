Ronald Koeman dá sua opinião sincera sobre a estreia de Crysencio Summerville na seleção holandesa: "Foi..."

Para Crysencio Summerville, foi uma noite de “sentimentos contraditórios”. O ponta está orgulhoso de sua estreia na seleção holandesa, mas a derrota para a Argélia (0 a 1) deixa um gosto amargo na boca.

Para Summerville, aliás, a estreia ficou limitada a 45 minutos, pois Ronald Koeman optou, após o intervalo, por dar minutos também a Memphis Depay, entre outros. Em conversa com o repórter da NOS, Jeroen Stekelenburg, o técnico da seleção nacional relembra a estreia de Summerville.

“Perigoso em alguns momentos. Mas, em alguns momentos, também um pouco desleixado. Mas, para uma estreia, foi ótimo. Jogou um tempo e mostrou por que está aqui. Só pode melhorar”, disse Koeman.

Em seguida, o próprio Summerville aparece diante das câmeras da NOS. “Eu preferia ter tido uma estreia em que tivéssemos vencido”, ele começa. “Mas, enfim, já está feito, e estou simplesmente grato pelo dia de hoje.”

“Na minha opinião, correu bem. Me senti bem, joguei com bastante liberdade no meio, de modo que o Mats (Wieffer, red.) também pudesse ficar um pouco mais avançado. Também tive alguns momentos em que fui desleixado com a bola.”

Ele consegue explicar esses deslizes. “Tento criar o máximo possível. Prefiro perder a bola um pouco mais à frente do que atrás. Acho que também tivemos um pouco de azar nas chances.”

“Um primeiro jogo assim é sempre uma adaptação. Tudo é novo. Mas me senti em casa aqui muito rapidamente, graças ao grupo. Os jogadores experientes, Frenkie e Virgil, são muito importantes nisso. ‘Seja livre’, disseram eles. ‘Mostre por que você veio para cá.’ Isso também me dá uma boa sensação”, diz Summerville, otimista, rumo aos Estados Unidos.