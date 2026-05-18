Ronald Koeman dá notícias preocupantes sobre o jogador lesionado da seleção holandesa: "A situação não parece nada animadora"

A chance de Jurriën Timber poder entrar em campo neste verão na Copa do Mundo parece cada vez menor. O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, afirmou na segunda-feira no programa Rondo, da Ziggo Sport, que a situação “não parece nada animadora”.

Timber não joga pelo Arsenal desde meados de março devido a uma lesão. Por isso, há cada vez mais dúvidas sobre sua participação na Copa do Mundo.

Na segunda-feira, Koeman deu uma atualização. “Jurriën está lesionado, tem uma lesão na virilha. Ele já vem lidando com isso há bastante tempo, tem tido altos e baixos”, disse o técnico da seleção.

“Agora ele está treinando novamente, para ver se consegue chegar à final da Liga dos Campeões e se estará disponível para a Copa do Mundo. Mas, no momento, a situação não parece nada animadora.”

No estúdio, há reações à possível ausência do jogador com 23 convocações para a seleção. “Ele realmente vem se recuperando há muito tempo”, disse Khalid Boulahrouz. “Tão perto da Copa do Mundo, e então ficar em forma no último minuto, não é nada bom.”

“Isso também é um revés porque ele é multifuncional. Você pode usá-lo quando joga com três na defesa, mas também com quatro. Ele pode jogar tanto na zaga quanto como lateral-direito.”

A Copa do Mundo começa para a seleção holandesa no dia 14 de junho, contra o Japão. Mais tarde na fase de grupos, a Suécia (20 de junho) e a Tunísia (na madrugada de 25 para 26 de junho) também serão adversárias.