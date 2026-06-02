Ronald Koeman convoca dois jogadores que não fazem parte da seleção para a Copa do Mundo para o confronto contra a Argélia

Ian Maatsen e Lutsharel Geertruida fazem parte da convocação da seleção holandesa para o amistoso entre a seleção holandesa e a Argélia na noite de quarta-feira, segundo o jornal Het Algemeen Dagblad.

Os dois zagueiros estão na “lista de reservas”, revelou o técnico Ronald Koeman na coletiva de imprensa da última quarta-feira.

Maatsen e Geertruida ainda podem ser convocados para a seleção definitiva, caso algum jogador se lesione e desista.

No momento, Jurriën Timber ainda não está na lista. Ele disputou no sábado a final da Liga dos Campeões com o Arsenal (derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain) e receberá um descanso extra.

Denzel Dumfries também não estará presente na quarta-feira no De Kuip. Ele recebeu um cartão vermelho na última convocação contra o Equador (1 a 1) e agora está cumprindo a punição.

Pela Argélia, estarão presentes, entre outros, o atacante do Feyenoord Anis Hadj Moussa e Ramiz Zerrouki. O país norte-africano enfrentará a Argentina, a Jordânia e a Áustria na fase de grupos.

A seleção holandesa parte para os Estados Unidos após o confronto com a Argélia, onde estão programados mais dois amistosos contra o Uzbequistão, antes da primeira partida da fase de grupos contra o Japão, no dia 14 de junho.







