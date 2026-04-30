Ronald Koeman cita quatro possíveis substitutos de Xavi Simons na convocação da seleção holandesa para a Copa do Mundo: “Eles estão na mira”

Ronald Koeman está solidário com Xavi Simons. O atacante do Tottenham Hotspur sofreu uma grave lesão no joelho no último fim de semana e, por isso, terá de ficar de fora da Copa do Mundo. Koeman viu tudo ao vivo pela TV.

“Foi um golpe duro”, disse Koeman à ESPN sobre a lesão de Simons. “Principalmente quando você está assistindo ao jogo e vê tudo acontecer. Pela reação de Xavi, já imaginei que poderia ser grave.”

“Entrei em contato com ele imediatamente no sábado à noite. E então foi uma questão de esperar pelos exames de domingo. No fim das contas, foram más notícias. Isso é dramático. Dramático para nós. É um rapaz que tinha lugar garantido na seleção. Um jogador jovem, com muito talento e potencial.”

“Mas ainda mais para o próprio jogador, que está numa situação difícil com o seu clube: lutando contra o rebaixamento. E se ainda tiver uma Copa do Mundo logo depois… A única vantagem no caso dele é que ele é jovem, então com certeza vai disputar torneios finais no futuro. Mas isso não muda o fato de que é dramático.”

Fica claro, portanto, que Simons terá de deixar passar a Copa do Mundo do próximo verão. Quem deve substituir Simons na seleção holandesa? Além de Tijjani Reijnders e Teun Koopmeiners, o repórter sugere outro nome a Koeman: Guus Til.

“À medida que surgem mais lesões, outros jogadores entram em cena”, afirmou o técnico da seleção. “Os nomes que você mencionou estão corretos.”

“Também é preciso aguardar para ver como vai a lesão de Justin Kluivert. Quando ele vai voltar a jogar? Em princípio, há opções suficientes para a posição de dez, mas, no fim das contas, a escolha vai depender da forma física.”