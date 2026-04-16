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Ronald KoemanCayo TV
Bart DHanis

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Ronald Koeman é muito claro: “Kees Smit tem um grande problema”

AZ Alkmaar

Ronald Koeman voltou a elogiar Kees Smit. O técnico da seleção holandesa foi questionado sobre o meio-campista do AZ em um vídeo da Cayo TV.

Koeman não precisou pensar muito quando lhe perguntaram sobre as qualidades de Smit, que recentemente foi associado ao FC Barcelona por vários meios de comunicação espanhóis.

“É um grande talento. Um dos melhores jovens jogadores que a Holanda já teve”, começa o ex-técnico de times como Ajax, Southampton e Barcelona.

“Eu o vejo jogando no Barça. Ele pode se tornar uma espécie de mistura entre Frenkie de Jong e Pedri. Aí você é realmente muito bom. O grande problema é que ninguém pode pagá-lo”, continua ele.

“Na Holanda, nenhum clube pode pagá-lo, porque o valor pedido é muito alto (sessenta milhões de euros, red.). Ele vai para o exterior. Espero que continue tendo minutos de jogo”, conclui o técnico da seleção.

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